закрыть
11 ноября 2021, четверг, 17:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Владислав Иноземцев: Ответ на действия политического ничтожества Лукашенко должен быть безжалостным

1
  • 11.11.2021, 17:16
  • 6,208
Владислав Иноземцев: Ответ на действия политического ничтожества Лукашенко должен быть безжалостным
Владислав Иноземцев

Молчание приведет лишь к большей наглости.

Российский экономист Владислав Иноземцев в своем блоге на «Эхо Москвы» призвал к жестким санкциям против режима Лукашенко:

— Повторю основной тезис: ответ на действия политического ничтожества, за которым стоит экономика, держащаяся только на российских дотациях и соответствующая по своим размерам среднему польс-кому воеводству, должна быть предельно жесткой и, я бы даже сказал, безжалостной.

Потому что молчание или балансирование в ситуациях, подобных сегодняшней, способно привести только к еще большей наглости распоясавшихся постсоветских автократов и к еще большей потере веры Запада в свои силы и возможности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко