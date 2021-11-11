Владислав Иноземцев: Ответ на действия политического ничтожества Лукашенко должен быть безжалостным 1 11.11.2021, 17:16

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Владислав Иноземцев

Молчание приведет лишь к большей наглости.

Российский экономист Владислав Иноземцев в своем блоге на «Эхо Москвы» призвал к жестким санкциям против режима Лукашенко:

— Повторю основной тезис: ответ на действия политического ничтожества, за которым стоит экономика, держащаяся только на российских дотациях и соответствующая по своим размерам среднему польс-кому воеводству, должна быть предельно жесткой и, я бы даже сказал, безжалостной.

Потому что молчание или балансирование в ситуациях, подобных сегодняшней, способно привести только к еще большей наглости распоясавшихся постсоветских автократов и к еще большей потере веры Запада в свои силы и возможности.

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