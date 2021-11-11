Известный белорусский футболист Денис Ковба находится в больнице в тяжелом состоянии 1 11.11.2021, 18:15

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Денис Ковба

У него COVID-19.

Известный в прошлом белорусский футболист 42-летний Денис Ковба попал в тяжелом состоянии в реанимацию, сообщает «Прессбол».

«Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом ковид», — сообщила в своем инстаграме бывшая жена футболиста —фотохудожница Надя Ковба.

Денис Ковба играл за витебский «Локомотив», кировоградскую «Звезду», чешскую «Спарту», провел 247 матчей за самарские «Крылья Советов» и 35 матчей за сборную Беларуси.

В 2018 году он вернулся в Витебск, где в прошлом году возглавил дубль местной команды, которая выступает в чемпионате Беларуси.

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