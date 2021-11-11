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Комик Слава Комиссаренко: Таймер режима запущен

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  • 11.11.2021, 18:19
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Комик Слава Комиссаренко: Таймер режима запущен

Белорусский протест очень многое показал.

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Речь зашла и о политике. Видеофрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Баста!»:

Но точно все было не зря, таймер режима запущен.

— Все это закончится. Это все противоестественно, то, что происходит. Это противоречит самой жизни. И если кто-то говорит, что белорусский протест не принес результата, это совершенно не так. Потому что он очень много показал. Все увидели, что происходит в Беларуси. Все увидели, кто добро, а кто зло.

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