Комик Слава Комиссаренко: Таймер режима запущен 5 11.11.2021, 18:19

19,512

Белорусский протест очень многое показал.

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Речь зашла и о политике. Видеофрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Баста!»:

Но точно все было не зря, таймер режима запущен.

— Все это закончится. Это все противоестественно, то, что происходит. Это противоречит самой жизни. И если кто-то говорит, что белорусский протест не принес результата, это совершенно не так. Потому что он очень много показал. Все увидели, что происходит в Беларуси. Все увидели, кто добро, а кто зло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.