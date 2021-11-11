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До +10 ожидается в Беларуси 12 ноября

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  • 11.11.2021, 18:34
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До +10 ожидается в Беларуси 12 ноября

Пройдут дожди с мокрым снегом.

Дожди с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются по северо-востоку Беларуси 12 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северо-западный 5-10 м/с, по северо-востоку с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов выше нуля, днем - 4-10 градусов тепла.

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