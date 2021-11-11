В Беларуси задержана чемпионка мира по фристайлу 8 11.11.2021, 18:48

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Александра Романовская

Александра Романовская была задержана после тренировки.

Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках белоруска Александра Романовская была задержана в Минске. Спортсменка находится в столичном изоляторе временного содержания, сообщает Telegram-канал Фонда спортивной солидарности (BSSF).

Фристайлистка была задержана 10 ноября после того, как она провела тренировку.

Сначала девушка была доставлена в Партизанский РУВД Минска, затем она была направлена в столичный ИВС. Также сообщается, что суд над Романовской должен пройти 11 ноября. По предварительным данным, спортсменку задержали по ст. 24.3 КоАП Беларуси «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Романовская завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2019 года в американском Парк-Сити, а также взяла две награды высшей пробы на Универсиаде в Красноярске.

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