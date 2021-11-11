Что сулит режиму Лукашенко закрытие польской границы? 16 11.11.2021, 22:05

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Речь о миллиардах долларов.

Польша не исключает возможности полного закрытия границы с Беларусью, чтобы оказать давление на официальный Минск в ответ на обострившийся миграционный кризис. Это означало бы прекращение торговых потоков между двумя странами и запрет на передвижение людей через пропускные пункты. Если Варшава перейдет от слов к делу, то белорусской экономике это грозит серьезными потерями, пишет zerkalo.io.

Польша является пятым внешнеэкономическим партнером Беларуси

С 2015 года торговля с этой страной постоянно прирастает, показав лишь небольшое снижение в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. В экспортной части лидируют нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, древесина. А в импорте, кроме прочего, важное место занимают фрукты, овощи и лекарства.

В январе-августе этого года экспорт отечественных товаров в Польшу вырос на 77%, достигнув 1,3 млрд долларов. Для сравнения за весь прошлый год он был 1,25 млрд долларов, и чуть больше годом ранее. Положительное сальдо торговли с этой страной за восемь месяцев 2021 года составило 570 млн.

Что касается экспорта услуг в Польшу, то в прошлом году он достиг 264,3 млн долларов. В январе-августе этого года — около 200 млн долларов, увеличившись за год на 20%.

Если же посмотреть всю внешнюю торговлю Беларуси, то важный вклад в доходы от нее оказывает экспорт услуг. Преобладают транспортные (42%) и компьютерные (29%).

В прошлом году общий объем экспорта транспортных услуг составил 3,7 млрд долларов, а в январе-августе этого года 2,8 млрд долларов, что на 19% больше, чем за тот же период 2020-го. Основная доля из них приходится на грузоперевозки, потоки которых идут в том числе через Польшу. Во-первых, белорусские компании поставляют через нее свои грузы и в другие страны ЕС, во-вторых, наша страна также выступает частью транзитного пути в торговле России и Китая с Европой.

Например, по белорусской железной дороге в направлении Китай-Евросоюз-Китай в прошлом году перевезли 550 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте. Это больше половины всех таких грузов, проходящих по нашим железнодорожным путям. При этом, по данным БелЖД, основной их поток идет через пограничный переход Брест/Тересполь, а на этот год были большие планы по развитию перевозок через Брузги/Кузница Белостоцкая и Свислочь/Семянувка.

Но большая часть транзитных грузоперевозок все равно приходится на автомобильный транспорт.

Потери достигнут миллиардов долларов

Говоря о закрытии границы, польские власти подразумевали пункты перехода для автотранспорта, речи о железнодорожном транспорте пока не идет, отмечает руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. Значит, потенуциальные потери стоит оценивать именно в области автомобильных грузоперевозок и экспорта этим путем.

Но даже в этом случае сокращение экспорта транспортных услуг скажется на внешнеторговом сальдо, которое, очевидно, станет отрицательным. Это отразится на доходах компаний и людей, которые работают в этой сфере. А также на доходах бюджета в виде снижения поступающих налогов, акцизов и валютной выручки. Следовательно, по цепочке, влияние ограничений проявится на обменном курсе рубля и двинется дальше в другие отрасли экономики.

— Для Беларуси транспортные услуги — это очень важная сфера, тем более, что мы — транзитная страна. На этом Беларусь зарабатывает около 40% от всего экспорта услуг. В прошлом году экспорт услуг по перевозке грузов составил 3,2 млрд долларов, из них 2,8 млрд приходилось на страны вне СНГ. А это валютная выручка. Даже если эти услуги не упадут до нуля, а сократятся в два раза, это будет означать, что в страну не будет приходить почти 1,5 млрд долларов за год. С точки зрения санкций, наверное, это один из самых жестких ударов, которые только могут быть, вместе с тем, как если бы страны ЕС запретили экспортировать нефтепродукты и нефть или запретили экспорт «Беларуськалию», — комментирует экономист.

Сворачивание торговых отношений с Польшей и сильное ужимание рынка транспортных услуг отразится на занятых в отрасти. По словам эксперта, речь может идти о потере работы для части из них.

— Работать в новых условиях будет крайне сложно. Компании, конечно, могут стараться перенаправить транспортные потоки через Литву, Латвию, Украину. Но там есть свои игроки рынка, — объясняет Владимир Ковалкин. — У фирм, которые покупают в лизинг фуры, встанет вопрос, что с ними делать, потому что расходы есть, а доходов не будет. Это затронет также транспортную инфраструктуру: заправки, ремонтные мастерские. То есть проблема затронет многих даже вне самой отрасли.

По словам пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера, решение о перекрытии торговых и транзитных потоков должны приниматься в координации действий с местным бизнесом. Тем не менее, если Варшава видит ситуацию на границе не просто как миграционный кризис, а как «действия характера гибридной войны» в отношении Польши, то экономические интересы уйдут на второй план, считает Владимир Ковалкин.

При этом для России и стран Евросоюза в случае закрытия автомобильных пунктов перехода на границе с Польшей катастрофы не случится, отмечает собеседник, аргументируя это тем, что Беларусь можно объехать, например, через Латвию и Литву или Украину. Разница лишь в том, что путь грузов будет более долгим и доставка подорожает.

В то же время российские эксперты считают, что закрытие польских погранпереходов грозит полным коллапсом для транзита грузов через Беларусь. «Альтернативных путей нет, такой пропускной способностью не обладает больше никто», — такое мнение высказала исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики России Ольга Федоткина «Коммерсанту».

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