Гарри Каспаров: Лукашенко абсолютно «потерял берега» 7 11.11.2021, 19:29

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Гарри Каспаров

Диктатор вызвал ненависть всего общества.

Знаменитый шахматист Гарри Каспаров полагает, что именно с Беларуси могут начаться проблемы у Владимира Путина, который так долго находится у власти в России.

В интервью sobesednik.ru он говорит, что "никаких вечных диктатур не бывает" и РФ ждет "новый период нестабильности". "Сейчас во всем мире тренд на перемены, на сильную турбулентность, всё меняется", — продолжает Каспаров. По его мнению, Путин "тренда на перемены... не чувствует, а потому Россию будет трясти сильнее, чем остальной мир: где тонко, там и рвется".

"И где тоньше всего?" — спросил журналист российского издания. "Мне кажется, в Минске, — говорит Гарри Каспаров. — Лукашенко вызвал ненависть всего общества, даже силовики далеко не полностью за него". Далее шахматист напоминает, что Беларусь — "это не Ливия — это 675 километров от Москвы". "Поэтому поддерживать абсолютно потерявшего берега Лукашенко Россия будет до последнего — и здесь неизбежно напорется на вызов, с которым не сможет справиться", — подчеркивает Каспаров.

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