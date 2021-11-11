В МВД Украины рассказали, как будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси 11.11.2021, 19:33

7,004

Границу с Беларусью дополнительно будут защищать 3 тысячи военнослужащих ГПСУ.

МВД Украины усилило группировку Госпогранслужбы (ГПСУ), Нацгвардии и Нацполиции в регионах вблизи Беларуси, чтобы не допустить возможности прорыва границы нелегальными мигрантами. Об этом 10 ноября в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

"Наша разведка сообщает о том, что Беларусь наращивает количество мигрантов на своей территории, речь может идти о тысячах людей, которых хотят использовать в качестве оружия. Мы знаем, где может быть самый вероятный прорыв границы. И там мы укрепляем защиту, также укрепление проходит вдоль границы с Республикой Беларусь", – отметил Енин.

По его словам, количество военнослужащих на границе Украины удвоится.

"Мы не дадим втянуть пограничные территории Украины в миграционную войну", – подчеркнул первый замглавы МВД.

Енин добавил, что для предотвращения возможного попадания колонн нелегальных мигрантов в Украину правоохранители будут использовать все силы и средства, согласно закону об охране госграницы.

"Начиная от использования физической силы для вытеснения нелегальных мигрантов до использования спецсредств, имеющихся на вооружении наших правоохранителей", – уточнил представитель МВД Украины.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, границу с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей.

"Эта группировка будет состоять из 3 тыс. военнослужащих ГПСУ, 3,5 тыс. Нацгвардии и 2 тыс. Нацполиции. Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов", – сообщил глава МВД.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».