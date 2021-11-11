Журналисты обратились к банде Эйсмонт и Баскова вспомнить вечер гибели Романа Бондаренко 10 11.11.2021, 19:59

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12 ноября в 18:00 состоится акция памяти героя Беларуси.

Год назад, 11 ноября 2020-го, в минском дворе, где сходятся улицы Червякова, Каховская и Сморговский тракт, произошла трагедия, потрясшая Беларусь. Около 10 вечера во двор, прозванный Площадью Перемен, приехали «неизвестные», чтобы срезать бело-красно-белые ленты, которыми был украшен забор возле детской площадки. Местные жители попытались этому воспрепятствовать, что вызвало агрессию со стороны пришельцев. В результате их атаки был схвачен 31-летний Роман Бондаренко. Его заволокли в микроавтобус, характерный для силовиков Лукашенко. Впоследствии молодой мужчина будет доставлен в больницы с тяжелыми травмами, от которых скончается на следующий день.

Из-за этого происшествия за решеткой оказались три журналистки и врач, но не те, кто нанес повреждение. Генеральная прокуратура, взявшаяся за дело, так и не смогла установить преступников. Зато очевидцы и объединение силовиков BYPOL утверждают следующее.

Срезателями ленточек оказались не обычные люди, а приближенные Лукашенко, которых в этой операции прикрывали бойцы СОБРа. Разговоры «неизвестных» не раз сливались в сеть. Биллинг мобильных телефонов с Площади Перемен также стал достоянием общественности. Сегодня можно утверждать, что за избиением Романа Бондаренко могли наблюдать и участвовать в этом (так как там находились их мобильные телефоны) следующие лица:

Дмитрий Басков, экс-глава Федерации хоккея Беларуси, ныне член Совета Республики;

Дмитрий Шакута, тренер-инструктор СОБРа, многократный чемпион мира по тайскому боксу;

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко;

Павел Волчек, игрок хоккейной команды Лукашенко;

Жанетта Волчек, жена Павла Волчека, называет себя психологом;

Анна Эйсмонт, телеведущая, чей телефон оказался на месте происшествия позже других.

В Беларуси при Лукашенко никто не намерен заниматься этим вопросом, а потому «Трибуна» обратилась ко всем перечисленным лицам с предложением изложить свою версию событий годичной давности: рассказать о том, были ли они на Площади Перемен и что там делали, а если не было, то каким образом там оказались их мобильные телефоны. Соответствующее предложение было разослано через SMS, а также в мессенджерах.

Ни одна из названных фигур на предложение «Трибуны» не отозвалась.

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