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Порошенко предложил направить ВСУ на границу с Беларусью

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  • 11.11.2021, 20:08
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Порошенко предложил направить ВСУ на границу с Беларусью
Петр Порошенко

Украина могла бы использовать потенциал Украинско-Польско-Литовской бригады.

Экс-президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал немедленно развернуть войска на границе с Беларусью в связи с миграционным кризисом. Об этом он заявил во время брифинга 11 ноября, сообщает пресс-служба партии.

"Усилий МВД, включая Национальную полицию и Национальную гвардию, чрезвычайно недостаточно. Наше требование как оппозиционной политической силы – срочно развернуть подразделения ВСУ вдоль украинско-белорусской границы", – сказал Порошенко.

По его мнению, Украина могла бы "использовать потенциал Украинско-Польско-Литовской бригады", чтобы помочь Литве и Польше.

Он назвал ситуацию на границах Беларуси и ЕС "частью плана Кремля по обострению оперативной обстановки по всему восточному флангу НАТО".

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