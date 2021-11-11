«Идеолог собирала по два рубля» 69 11.11.2021, 20:18

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Белорусы рассказывают, как их просят «скинуться» на помощь завезенным режимом мигрантам.

В Telegram стали появляться сообщения о том, что белорусские предприятия обязывают собирать помощь мигрантам на границе. Вчера «депутат» «парламента» Лилия Ананич заявила, что для белорусов чужой беды не бывает и «общественные организации, предприятия и просто отзывчивые люди поделятся последним». Zerkalo.io поговорило с белорусами, которых попросили «скинуться».

Один из сотрудников РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка» рассказал, что коллектив по внутренней почте получил от руководства рассылку с просьбой собрать теплые вещи, питьевую воду, продукты и принести их в школу № 208. По словам молодого человека, пока из его коллег никто не откликнулся.

— В коллективе на это отреагировали резко негативно, говорят, тут своих детей одеть не во что… О санкциях для тех, кто ничего не принесет, пока ничего не сказано.

О подобных просьбах сообщают и в Гродненской области, в Гомеле. «В бюджетные организации гродненской области поступило распоряжение собирать средства в „Фонд мира“, намекнули, мол, на беженцев на границе», — рассказал один из собеседников. Его слова подтвердил еще один человек:

— Вчера идеолог собирала по два рубля на помощь мигрантам. Сказала, что можно тушенкой и что это распоряжение исполкома. Сдавали не все. Некоторые сказали, что лучше своим детям что-то купят.

Одна из бывших студенток БГЭУ прислала фото объявления в вузе и общежитии об акции «по оказанию помощи детям беженцев на белорусско-польской границе, оказавшимся в нелегкой жизненной ситуации». По ее словам, в чате общежития предлагают в обмен на вещи поставить отработку часов общественно-полезного труда.

— В общежитиях есть правило, что за год нужно отработать 40 часов, делая различную работу, — поясняет девушка, — Кто-спрашивал, сколько часов «заплатят», но общая реакция была такая, что лучше уж листья пойти погрести.

Одна из учителей школ Фрунзенского района рассказала, что в рабочий чат прислали объявление о сборе помощи для мигрантов. Просят принести теплые вещи, пледы, памперсы, из еды — соки, каши, печенье.

— Я вообще не против помощи, но в такой ситуации — их загнали, а потом, как обычно, крайние наши люди и должны это разгребать. Я не понесу. Хотя людей жалко, конечно, знаю, вроде как, что там сильно болеют дети. Думаю, пока давления со стороны руководства на тех, кто ничего не понесет, не будет — пока настороженно относятся к этой теме. Вообще, собирают для районного Союза женщин, видимо, потом это повезут туда и уже оттуда передадут на границу.

В еще нескольких минских школах поучаствовать попросили родителей. Список примерно такой же.

— В чате написали, что просят собрать помощь для беженцев. Вечером ребенок пришел из школы и тоже сказал, что классная просила принести вещи, еду для помощи детям, — говорит минчанка. Ее 10-летний ребенок в курсе о ситуации с беженцами, но она не уверена, откуда об этом узнал: от учителя в школе или из видео в тиктоке. — Большинство родителей промолчало, лишь одна мама уточнила, куда нести. Мы сами ничего нести не будем. Даже на примерах прошлый лет, когда хлынул поток беженцев в Германию, — не самые бедные люди рвутся в этот Евросоюз и, скажем, мы живем здесь не лучше, чем они там. С чего нам помогать, а кто поможет нам? Детей, конечно, жалко.

— Классный руководитель написала, что организовывается сбор зимней обуви любых размеров, средств гигиены (женских и детских), консервов (кроме свиных), нескоропортящихся продуктов. Пока в чате тишина, вообще никаких реакций от родителей. Передавать будет Союз женщин. Нужно завтра посмотреть, будут ли родители нести вещи в школу, — рассказала еще одна женщина из Минска, ее дети учатся в разных школах, пока сбор организовывают только в одной из них. — Лично я не собираюсь. Наше государство затеяло всё это, вот пусть теперь и позаботится. Не бесплатно все эти люди сюда попали. Я, конечно, тоже жалею [детей], но пока мое мнение такое… Я лучше на Окрестина что-нибудь передам.

Однако, вероятно, есть те, кто согласился помочь. Мама одного из учеников минской школы № 55 прислала фото собранных предметов у входа в учреждение. «Только что заметила. Я так понимаю, это помощь туристам на границе. Вода, памперсы, пледы, молоко. Но дети ничего не говорили, и в чате ничего не было».

Сегодня в официальном канале Белорусского общества Красного Креста в Telegram появился пост о сборе вещей для мигрантов на границе. Организация просит помочь всех, у кого есть возможность. Принимают одеяла, куртки, шапки и варежки, теплую детскую одежду и обувь, в том числе зимнюю, — в удовлетворительном состоянии. Доставить все планируют в пятницу, 12 ноября.

Также в организации запустили кампанию по сбору средств для мигрантов — предлагают перечислить благотворительный платеж через ЕРИП. «Обращаются целые семьи, нередко с маленькими детьми, у которых нет возможности вернуться на родину. Для того, чтобы поддержать их и предоставить гуманитарную помощь, мы начали сбор средств», — говорится на сайте. На собранные деньги планируют купить и доставить продукты, средства гигиены, также теплую одежду и обувь.

Напомним, ситуация с мигрантами в Беларуси обострилась в понедельник, 8 ноября, когда люди массово направились к границе с Польшей и разбили там лагерь, в нем находится несколько тысяч человек, в том числе дети. Периодически крупные группы беженцев ночью пытаются прорваться через металлическое заграждение, пограничники пресекают такие попытки, а тех, кому они удались, задерживают и возвращают обратно в Беларусь. В лагерь Белорусское общество Красного Креста стало доставлять гуманитарную помощь.

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