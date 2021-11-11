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Лучшую спортсменку Беларуси-2019 оштрафовали

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  • 11.11.2021, 20:34
  • 7,356
Лучшую спортсменку Беларуси-2019 оштрафовали

Чемпионка мира по фристайлу, выступившая против режима, была задержана после тренировки.

Сегодня прошел суд над лучшей спортсменкой Беларуси-2019 Александрой Романовской, которая была задержана 10 ноября после тренировки, передает «Трибуна».

Ей было предъявлено обвинение по статье 24.23 п.1 — нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий и т.п.

Спортсменка получила штраф в размере 2610 белорусских рублей.

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