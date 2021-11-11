В ЕС подготовили отчет об авиакомпаниях, которые могут доставлять мигрантов в Беларусь 1 11.11.2021, 20:48

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ЕС планирует ввести санкции против этих авиакомпаний.

В Еврокомиссии подготовили отчет об авиарейсах в Беларусь с 25 октября по 7 ноября, сообщает «Радио Свобода».

По информации издания, в документе обозначено, что авиакомпании из Ирака приостановили выполнение рейсов в Беларусь. Но вместо прямых перелетов могут использоваться стыковочные рейсы и любые другие варианты с пересадкой. Упоминается в отчете и про прямые рейсы между Сирией и Минском: 5 рейсов с 24 по 30 октября выполнила сирийская компания Cham Wing Airlines. Сообщается про один рейс из Ливана в Минск и один рейс из Иордании (чартерный рейс «Белавиа»).

В отчете упоминаются полеты из ОАЭ в Беларусь, таких рейсов было 11, все они были выполнены авиакомпаниями Fly Dubai и Белавиа. Все 11 — регулярные рейсы. Согласно документу, до пандемии, в 2019 году авиасообщение Беларуси и ОАЭ имело совсем иной характер.

Напомним, на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС могут ввести санкции против авиакомпаний третьих стран, которые могут быть причастны к доставке мигрантов в Беларусь.

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