Сергей Дылевский подвел итоги 11-го дня забастовки 3 11.11.2021, 21:01

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Количество неработающих граждан продолжает удерживаться на уровне миллиона.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский подвел итоги 11-го дня забастовки.

По различным причинам количество неработающих граждан продолжает удерживаться на уровне порядка 1 миллиона из 4 миллионов трудоспособного населения. Это больные коронавирусом, люди в отпусках, в том числе по собственному желанию, уволенные и вышедшие в стачку.

Социальное напряжение на границе Польши и Беларуси продолжает усиливаться. Вчерашние инсайды по поводу попыток прорыва границы подтвердились. К счастью, их удалось отразить. На сегодняшний день нам известно, что режим стягивает очередную порцию мигрантов в Брест, где попытки прорыва границы будут продолжаться.

На МТЗ и БелАЗе задержаны топ-менеджеры по обвинению во взяточничестве в особо-крупных размерах. На каждого из них заведены уголовные дела.

ЕС готовится отключить Беларусь от системы SWIFT, а также принять новые санкции против режима Лукашенко. Не исключается также и полная блокада белорусских границ с целью прекращения переброски мигрантов в Польшу.

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