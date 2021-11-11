Завезенные режимом Лукашенко мигранты начали прибывать в Финляндию 2 11.11.2021, 21:45

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В страну прибыли около 30 искателей убежища, попавших в ЕС через территорию Беларуси.

Пограничное ведомство Финляндии сообщило, что в страну прибыли около 30 искателей убежища, попавших в ЕС через территорию Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение опубликовали в официальном Twitter, комментируя материал немецкого Die Welt о том, что многие мигранты на границе Беларуси и ЕС намерены попасть в Финляндию.

"В Финляндию через Беларусь прибыли несколько десятков человек (30). Ситуация стабильная, осуществляется мониторинг и обмен информацией. Основные пункты назначения – Центральная Европа", - сообщили пограничники.

Два дня назад, во вторник, миграционная служба Migri сообщала, что в страну "белорусским" маршрутом попали около 20 искателей убежища.

Ранее многие финские медиа распространили публикацию Die Welt со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. В ней говорится о том, что большинство мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через белорусско-польскую границу, собираются просить об убежище в основном в Германии или Финляндии.

Как известно, с 8 ноября к границе Беларуси с Польшей подошла беспрецедентно большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После неудачных попыток перейти границу ЕС они разбили лагерь и остаются в нем. 11 ноября в Польше сообщили о новых попытках силового пересечения границы.

Suomeen on saapunut Valko-Venäjän kautta muutamia kymmeniä ihmisiä (30). Tilanne on vakaa, sitä seurataan ja tietoa vaihdetaan. Pääkohteet ovat Keski-Euroopassa.@iltasanomat https://t.co/Eg8jcxrHkY — Rajavartiolaitos (@rajavartijat) November 11, 2021

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