закрыть
11 ноября 2021, четверг, 22:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Завезенные режимом Лукашенко мигранты начали прибывать в Финляндию

2
  • 11.11.2021, 21:45
  • 5,918
Завезенные режимом Лукашенко мигранты начали прибывать в Финляндию

В страну прибыли около 30 искателей убежища, попавших в ЕС через территорию Беларуси.

Пограничное ведомство Финляндии сообщило, что в страну прибыли около 30 искателей убежища, попавших в ЕС через территорию Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение опубликовали в официальном Twitter, комментируя материал немецкого Die Welt о том, что многие мигранты на границе Беларуси и ЕС намерены попасть в Финляндию.

"В Финляндию через Беларусь прибыли несколько десятков человек (30). Ситуация стабильная, осуществляется мониторинг и обмен информацией. Основные пункты назначения – Центральная Европа", - сообщили пограничники.

Два дня назад, во вторник, миграционная служба Migri сообщала, что в страну "белорусским" маршрутом попали около 20 искателей убежища.

Ранее многие финские медиа распространили публикацию Die Welt со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. В ней говорится о том, что большинство мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через белорусско-польскую границу, собираются просить об убежище в основном в Германии или Финляндии.

Как известно, с 8 ноября к границе Беларуси с Польшей подошла беспрецедентно большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После неудачных попыток перейти границу ЕС они разбили лагерь и остаются в нем. 11 ноября в Польше сообщили о новых попытках силового пересечения границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко