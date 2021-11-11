Что известно о задержании руководителей на МТЗ?3
- 11.11.2021, 21:48
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Руководителей задерживали после совещания у директора.
За взятки задержаны топ-менеджеры МТЗ и БелАЗ. МВД сообщает о семерых фигурантах дела. Что об этом известно?
По информации «Нашей Нивы», среди задержанных на МТЗ — два заместителя директора и главный технолог. Пришли за ними 29 октября.
«Их задержали на работе, после совещания у директора», — рассказывают на заводе.
Еще одного топа потом отпустили.
Как пишет МВД, должностных лиц заводов взяли за получение взятки в особо крупном размере. Взятки передавались в виде наличных денег и недвижимости для того, чтобы тендер на поставку дорогостоящего оборудования выиграл нужную сторону и своевременно получил оплату.
Маскировалось все под фиктивные договора займа и купли-продажи недвижимости. У фигурантов дела изъяли 100 тысяч долларов.
Рабочие МТЗ говорят, что задержанным приписывают, что при закупке оборудования лоббировали интересы иностранной компании, делали задание на закупку под определенные характеристики.
Другая версия — что поводом визита силовиков стали потери и бардак на Оршанском инструментальном заводе (он входит в холдинг МТЗ). Якобы дорогим получилось оборудование для гидроузла.
«Раньше станки делал Борисов, выходило лучше и дешевле. Перенесли производство в Оршу — стало в разы медленнее и дороже», — объясняют эту версию.