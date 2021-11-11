Что известно о задержании руководителей на МТЗ? 3 11.11.2021, 21:48

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Руководителей задерживали после совещания у директора.

За взятки задержаны топ-менеджеры МТЗ и БелАЗ. МВД сообщает о семерых фигурантах дела. Что об этом известно?

По информации «Нашей Нивы», среди задержанных на МТЗ — два заместителя директора и главный технолог. Пришли за ними 29 октября.

«Их задержали на работе, после совещания у директора», — рассказывают на заводе.

Еще одного топа потом отпустили.

Как пишет МВД, должностных лиц заводов взяли за получение взятки в особо крупном размере. Взятки передавались в виде наличных денег и недвижимости для того, чтобы тендер на поставку дорогостоящего оборудования выиграл нужную сторону и своевременно получил оплату.

Маскировалось все под фиктивные договора займа и купли-продажи недвижимости. У фигурантов дела изъяли 100 тысяч долларов.

Рабочие МТЗ говорят, что задержанным приписывают, что при закупке оборудования лоббировали интересы иностранной компании, делали задание на закупку под определенные характеристики.

Другая версия — что поводом визита силовиков стали потери и бардак на Оршанском инструментальном заводе (он входит в холдинг МТЗ). Якобы дорогим получилось оборудование для гидроузла.

«Раньше станки делал Борисов, выходило лучше и дешевле. Перенесли производство в Оршу — стало в разы медленнее и дороже», — объясняют эту версию.

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