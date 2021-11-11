Посольство Ирака в РФ собирается организовывать эвакуационные рейсы из Беларуси для своих граждан 1 11.11.2021, 22:02

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Лукашенко подбросил проблем даже зарубежным посольствам в соседних странах.

Для граждан Ирака, которые застряли в Беларуси, хотят организовать эвакуацию через посольство Ирака в России.

Информация об этом появилась на официальной странице посольство Ирака в Российской Федерации. Для получения помощи предлагается связаться с посольством, позвонив по номеру, либо написать на почту.

Однако каким образом это будет осуществляться до конца не понятно, так как белорусские силовики не дают мигрантам на границе возвращаться обратно.

Между тем в Евросоюзе предложили вывезти мигрантов из белорусско-польской границы через аэропорт в Гродно.

Два дипломата рассказали о дискуссии послов Евросоюза о ситуации на границах Беларуси с Польшей и Литвой. Кроме вопросов пятого пакета санкций, на закрытом заседании 10 ноября послы рассмотрели переговоры с Организацией Объединенных Наций и Беларусью о репатриации мигрантов через белорусский аэропорт в Гродно, возможно, с финансовой помощью Евросоюза.

Однако неизвестно, согласится ли на эвакуацию белорусская сторона. Мигранты неоднократно заявляли, что белорусские силовики не выпускали их из приграничья и сгоняли к границе.

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