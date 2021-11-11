Саакашвили назвал условие прекращения голодовки 11.11.2021, 22:12

Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии решил прислушаться к призыву Страсбургского суда по правам человека.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся сейчас в тюремной больнице, отметил, что прекратит голодовку, если его переведут в многофункциональную клинику на реабилитацию. Об этом рассказал его адвокат Нике Гварамия телеканалу Mtvari.

Он подчеркнул, что таким образом Саакашвили решил прислушаться к призыву Страсбургского суда по правам человека.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе уже отреагировал на эту информацию, отмечая, что задержанный вернется в учреждение №12 только в том случае, если прекратит голодовку.

"Единственное требование, которое предъявили суду адвокаты заключенного Саакашвили, было его немедленный перевод в гражданскую клинику. Эта просьба не была удовлетворена Страсбургским судом", — отметил министр.

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