Белорусский офицер-пограничник – своим коллегам: Не выполняйте преступные приказы или увольняйтесь 8 11.11.2021, 22:53

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Вы делаете обратное тому, с чем вы обязаны бороться.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал обращение бывшего офицера-пограничника.

– Не Добрый день, так называемые военнослужащие Пограничных Войск Республики Беларусь!

Я, бывший офицер-пограничник, обращаюсь к Вам: ребята вы совсем из ума выжили? Что вы творите? Вместо пресечения попыток нарушения границы, вы организуете нелегальную миграцию, то есть делаете обратное тому, с чем вы обязаны бороться и в корне выжигать.

То, что сейчас происходит, полностью противоречит закону о госгранице, здравому смыслу и общечеловеческим понятиям. Тупо выполняя приказы вышестоящих командиров, которые в свою очередь, выполняют приказы Синепалого параноика, вы уничтожаете понятие Государственной границы и необходимость ее охраны, и соответственно собственное существование.

За очень непродолжительное время вы прошли путь от уважения со стороны гражданского общества, до презрения и ненависти. По поводу понятий Честь, Достоинство, Гуманность, Ответственность я к вам даже обращаться не буду.

Не говорите, что вы ничего не можете сделать… ещё как можете:

1. Не выполнять преступные приказы, сопротивляться, не закрывать глаза , на творящиеся в погранзоне и погранполосе преступления, как со стороны мигрантов, так со стороны лукашенковских силовиков. У вас есть все ресурсы для этого, и вы понимаете о чем я говорю.

2. Не можете сопротивляться, по каким- то своим причинам (страх, зависимость, безразличие) - увольняйтесь, так вы хотя бы сохраните самоуважение и уважение своих близких.

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