Германия и Литва выступили за жесткие санкции против режима Лукашенко

Германия и Литва выступили за жесткие санкции против режима Лукашенко3
- 11.11.2021, 22:28
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Главы МИД Германии и Литвы провели переговоры.
Министры иностранных дел Германии и Литвы Хайко Маас и Габриэлюс Ландсбергис выступили за ужесточение санкций против Беларуси из-за мигрантов на границе ЕС. Главы МИД также призвали предоставить гуманитарную помощь беженцам на польско-белорусской границе.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.
"Хайко Маас обсудил ситуацию на границе ЕС со своим литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом", - отметили в ведомстве.
В ходе беседы министры согласились, что Евросоюз должен ввести новые, жесткие санкции против Беларуси на фоне миграционного кризиса.
Кроме того, главы МИД выступили за скорейшее предоставление нуждающимся мигрантам гуманитарной помощи.