Bloomberg: США предупредили партнеров в Европе о возможном вторжении РФ в Украину 11 11.11.2021, 22:32

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Предупреждение США поступило на фоне энергетического кризиса и ситуации на границе Польши и Беларуси.

США предупредили союзников в Евросоюзе, что Россия может обдумывать вероятное вторжение в Украину, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации Bloomberg, американские чиновники поделились с коллегами из ЕС своими опасениями по поводу возможных военных действий. Вероятно, такие оценки основываются на данных, «подкрепленных общедоступными доказательствами», которыми США пока не поделились с ЕС.

Как отмечает агентство, предупреждение США поступило на фоне энергетического кризиса и неопределенности по поводу увеличения поставок российского газа в Европу, а также ситуации на границе Польши и Беларуси, «близкого союзника России».

По словам одного из собеседников Bloomberg, приближенного к Кремлю, «Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но Москва должна продемонстрировать, что готова применить силу в случае необходимости».

«Наступление маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах, но есть план реагирования на провокации со стороны Украины», — цитирует Bloomberg мнение другого чиновника.

Источник издания в администрации президента США сказал, что обеспокоенность Вашингтона также связана с тем, что события «несут отголоски» подготовки к оккупации Крыма в 2014 году.

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