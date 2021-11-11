Игорь Яковенко: У Запада есть все ресурсы, чтобы уничтожить режим обезумевшего Лукашенко 6 11.11.2021, 23:25

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Игорь Яковенко

Вопрос только в наличии политической воли.

Российский журналист Игорь Яковенко призвал Запад к полной экономической блокаде режима Лукашенко.

– Правильные методы возможны после постановки правильного диагноза. Варшава поставила правильный диагноз Минску – государственный терроризм. Последние заявления Лукашенко про переброску мигрантам оружия с Донбасса (!?) и ссылка на российские бомбардировщики с ядерным оружием означают одно – Лукашенко готов ради спасения своей шкуры развязать третью (и последнюю) мировую войну. А значит и действия должны быть адекватными. Полная экономическая блокада не только рейха, в который Лукашенко превратил Беларусь, но и его всех, кто его поддерживает. У Запада есть все ресурсы, чтобы уничтожить режим обезумевшего минского диктатора. Вопрос только в наличии политической воли.

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