Польша привлекла к охране границы с Беларусью конные патрули

Польша привлекла к охране границы с Беларусью конные патрули5
- 11.11.2021, 23:11
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Видеофакт.
На польско-белорусской границе появились всадники. Как сообщает pap.pl, это патрули польской полиции и территориальной обороны, которые контролируют ситуацию в зоне своей ответственности. Появились первые видеоролики, которые это демонстрируют.
Policjanci na koniach strzegą wschodniej granicy UE 🇪🇺@PolskaPolicja @PolicjaWlkp @PolicjaSlaska @policja_lodzka pic.twitter.com/Eg5hKbUpTU— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 11, 2021
Ситуация на границе остается тревожной. Польские пограничники ожидают, что ночью будут новые попытки прорыва через границу мигрантов из Беларуси, или даже провокации.
Patrole konne znakomicie spisują się do wsparcia @Straz_Graniczna na kierunku Lubelszczyzny. #Terytorialsi #SilneWsparcie pic.twitter.com/hV5KmiYiue— Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 11, 2021