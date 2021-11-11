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Польша привлекла к охране границы с Беларусью конные патрули

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  • 11.11.2021, 23:11
  • 6,074
Польша привлекла к охране границы с Беларусью конные патрули

Видеофакт.

На польско-белорусской границе появились всадники. Как сообщает pap.pl, это патрули польской полиции и территориальной обороны, которые контролируют ситуацию в зоне своей ответственности. Появились первые видеоролики, которые это демонстрируют.

Ситуация на границе остается тревожной. Польские пограничники ожидают, что ночью будут новые попытки прорыва через границу мигрантов из Беларуси, или даже провокации.

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