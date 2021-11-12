Кандидат в канцлеры Германии пообещал Лукашенко жесткий ответ за шантаж ЕС 10 12.11.2021, 8:10

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Олаф Шольц

Европейский Союз примет особые меры против режима в Беларуси.

Режим белорусского правителя Александра Лукашенко в связи с драматической ситуацией в районе польско-белорусской границы ожидают крайне серьезные последствия, предупредил в четверг, 11 ноября, в Берлине, кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz). По его словам, сейчас в Евросоюзе идет интенсивная подготовка совместного ответа ЕС на действия Лукашенко, против которого будут приняты самые жесткие меры, сообщает dw.com.

Власти в Минске блокируют доставку гуманитарной помощи мигрантам и ведут "человеконенавистническую игру", указал Шольц. "Это должно и будет иметь последствия", подчеркнул немецкий политик, добавив, что необходимо сделать все, чтобы улучшить ситуацию, в которой оказались пострадавшие. ЕС твердо стоит на стороне Польши, заявил Олаф Шольц.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что закулисный руководитель происходящего "сидит в Москве". Правительство РФ отвергает все эти обвинения.

Между тем правительство в Киеве выражает опасения по поводу того, что этих людей могут отправить в сторону Украины. Варшава и Брюссель обвиняют Лукашенко в преднамеренном перенаправлении потоков людей из кризисных регионов с целью их контрабанды в ЕС.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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