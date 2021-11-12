Президент Польши Анджей Дуда прибыл на границу с Беларусью 9 12.11.2021, 8:17

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Глава государства обратился к офицерам и солдатам.

Президент Польши Анджей Дуда посетил границу с Беларусью, где собралось большое количество мигрантов, которые хотят попасть в Евросоюз.

Анджей Дуда отправился на границу сразу после празднования Дня независимости Польши. На границе он «участвовал в регистрации офицеров и солдат, отправляющихся в ночное патрулирование вдоль границы, пожелав им безопасной службы».

«От имени Польши большое спасибо всем солдатам, полицейским, пограничникам и всем, кто несет службу на нашей границе. Сегодня у меня была возможность пожать руку некоторым из них. Своей жертвенной службой вы защищаете нашу безопасность. Хвала вам и благодарность!

Мы все время с вами. Я всегда буду следить за вашими делами как президент», — заявил Анджей Дуда.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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