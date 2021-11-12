Мигрантам на границе с Польшей рассказали про два варианта выхода из ситуации

Мигрантам на границе с Польшей рассказали про два варианта выхода из ситуации11
- 12.11.2021, 8:22
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Представители двух организаций ООН посетили лагерь возле Кузницы.
Днем в четверг представители двух организаций ООН — Управления верховного комиссара по беженцам и Международной организации по миграции (МОМ) — посетили стихийный лагерь, разбитый мигрантами на белорусско-польской границе. В МОМ мигрантам предложили два варианта выхода из кризиса, сообщает zerkalo.io.
Глава представительства МОМ в Беларуси Махым Оразмухаммедова рассказала, что представители международных организаций прибыли на границу, чтобы оказать небольшую гуманитарную помощь мигрантам и беженцам, а также рассказать им об альтернативных вариантах урегулирования ситуации.
— Мы сегодня здесь, чтобы оказать небольшую гуманитарную помощь мигрантам и беженцам, мы также предоставили информацию об альтернативных возможностях в данной ситуации. Это, как мы уже отметили, в первую очередь у этих людей права подать ходатайство на статус беженца в Республике Беларусь и еще одна опция — добровольное возвращение на родину, — рассказала Махым Оразмухаммедова журналистам.
Что за МОМ?
Международная организация по миграции была создана в 1951 году, является ведущим межправительственным учреждением в области миграции, она тесно взаимодействует с правительственными, межправительственными и неправительственными организациями.
В МОМ входит 173 государства-члена, еще 8 стран имеют статус наблюдателей. Отделения организации действуют более чем в 100 странах.
Деятельность МОМ по регулированию миграции осуществляется по четырем основным направлениям:
миграция и развитие;
содействие миграции;
регулирование миграции;
вынужденная миграция.
Махым Оразмухаммедова приступила к исполнению обязанностей главы представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси в феврале 2020 года. До этого назначения в течение двух лет занимала должность главы представительства МОМ на Фиджи, а до того в течение семи лет являлась главой представительства МОМ в Туркменистане.