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В США предложили новый подход к лечению COVID-19

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  • 12.11.2021, 8:31
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В США предложили новый подход к лечению COVID-19

Исследователи из Йельской школы медицины нашли более дешевую альтернативу.

Исследователи из США сообщили, что разработанная ими шпилька РНК SLR14 успешно активирует производство в организме интерферонов I типа (основного инструмента врожденного иммунного ответа) и защищает от заражения коронавирусной инфекцией. Статья ученых опубликована в Journal of Experimental Medicine.

Первая линия защиты против SARS-CoV-2 зависит от работы рецепторов RIG-I, которые распознают генетический материал вируса и запускают производство интерферонов I типа — сигнальных молекул, которые в свою очередь способствуют производству белков, подавляющих репликацию вируса. Терапия интерферонами показала свою эффективность в снижении смертности при COVID-19, но остается очень дорогой.

Исследователи из Йельской школы медицины предложили более дешевую альтернативу: давать пациентам шпильки — элементы вторичной структуры РНК — которые имитируют генетический материал SARS-CoV-2 и активируют рецепторы RIG-I. Ученые протестировали свой новый поход к лечению на зараженных COVID-19 мышах. Одной дозы SLR14 оказалось достаточно для того, чтобы защитить грызунов от тяжелого течения заболевания и смерти. При введении сразу после заражения терапия оказалась даже эффективнее, чем лечение интерферонами.

Притом SLR14 защищала и от новых вариантов коронавируса, в том числе дельта-варианта. У мышей с ослабленным иммунитетом препарат смог практически полностью очистить организм от вируса. По мнению исследователей, это позволит лечить им и заболевших с ослабленным иммунитетом, эффективность существующих вакцин для которых сильно снижена.

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