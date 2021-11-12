«Я благодарна Вселенной за сына»8
- 12.11.2021, 8:46
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Мать Романа Бондаренко опубликовала детские фото Героя.
В годовщину гибели Романа Бондаренко его мама Елена опубликовала в инстаграм его детские фотографии и написала о сыне
«Я благодарна Вселенной за сына. Честного, смелого, благородного, настоящего защитника и гражданина своей страны. За то, что ты выбрал именно меня быть твоей мамой.
Для меня это большая честь.
И пусть твой жизненный путь в земном мире оказался недлинным, он был ярким, насыщенным и оставил свой след в сердцах многих людей, таких же честных, смелых и благородных.
Спи спокойно и жди нас долго. А я сделаю все, чтобы правда восторжествовала».
Напомним, 11 ноября 2020 года минчанин Роман Бондаренко не давал уничтожать БЧБ-символику в своем дворе на Площади перемен. Его избили и увезли на микроавтобусе неизвестные в штатском и масках. Позже выяснилось, что в нападении участвовали люди из ближайшего окружения Лукашенко: тогдашний глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и спортсмен-лукашист, чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрий Шакута. В организации нападавшей на людей банды участвовала и пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
Скорая доставила Романа без сознания из Центрального РУВД в больницу. Вечером 12 ноября он умер в реанимации. Гибель Бондаренко вызвала резонанс в Беларуси и мире.
Сегодня в 18:00 в Беларуси состоится акция памяти Романа Бондаренко.