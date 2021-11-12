закрыть
12 ноября 2021, пятница, 10:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Я благодарна Вселенной за сына»

8
  • 12.11.2021, 8:46
  • 5,366
«Я благодарна Вселенной за сына»
роман бондаренко

Мать Романа Бондаренко опубликовала детские фото Героя.

В годовщину гибели Романа Бондаренко его мама Елена опубликовала в инстаграм его детские фотографии и написала о сыне

«Я благодарна Вселенной за сына. Честного, смелого, благородного, настоящего защитника и гражданина своей страны. За то, что ты выбрал именно меня быть твоей мамой.

Для меня это большая честь.

И пусть твой жизненный путь в земном мире оказался недлинным, он был ярким, насыщенным и оставил свой след в сердцах многих людей, таких же честных, смелых и благородных.

Спи спокойно и жди нас долго. А я сделаю все, чтобы правда восторжествовала».

Напомним, 11 ноября 2020 года минчанин Роман Бондаренко не давал уничтожать БЧБ-символику в своем дворе на Площади перемен. Его избили и увезли на микроавтобусе неизвестные в штатском и масках. Позже выяснилось, что в нападении участвовали люди из ближайшего окружения Лукашенко: тогдашний глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и спортсмен-лукашист, чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрий Шакута. В организации нападавшей на людей банды участвовала и пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Скорая доставила Романа без сознания из Центрального РУВД в больницу. Вечером 12 ноября он умер в реанимации. Гибель Бондаренко вызвала резонанс в Беларуси и мире.

Сегодня в 18:00 в Беларуси состоится акция памяти Романа Бондаренко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко