«Помните, как один усатый гражданин устраивал всякие лохотроны с валютами?» 3 12.11.2021, 9:01

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Бастующий белорус обратился к согражданам.

Один из бастующих обратился к беларусам с призывом прекратить финансировать «гибридную войну» на границе, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР):

— Дорогие сограждане!

Вы же помните, как один усатый гражданин устраивал всякие лохотроны с валютами, вкладами, просто самими деньгами? 4 деноминации за время правления ОДНОГО человека – это вам не шутки. Если вы слишком молоды, чтобы все это помнить, – расспросите родителей и других родственников. Они вам доходчиво объяснят, куда уходили сбережения конкретно ВАШЕЙ семьи.

Теперь давайте посмотрим в наше ближайшее будущее. Да чего уж там – почти настоящее. Объясняем на пальцах, если кто-то еще не понял: намечается вооруженный конфликт с Польшей. Что делает в таких условиях почти любое правительство? Правильно, увеличивает затраты на силовые ведомства. А для этого повышает налоги, увеличивает стоимость государственных услуг. Но наши ушлепки на этих мерах не остановятся. Они !обязательно! залезут в наш с вами карман. Думаете, какой-то свежий способ изобретут? Нет. Хунта имеет готовый набор способов «честного» отъема денег у граждан:

Замораживание вкладов (деньги в банке вроде ваши, но вам их не отдадут. Точнее – отдадут, но когда-нибудь. Не сейчас.)

- Выдача валютных вкладов не в валюте, а в «белках». По курсу, установленному государством. Т.е. лежали у вас долларчики по курсу 2.6, а вернут вам «деревянными», по курсу 2.0, или что-то в этом роде.

- Выпуск свежих облигаций, которые потом ничего не будут стоить.

Возможно, есть еще что-то, я привел наиболее очевидные методы.

Отсюда следует очень простой вывод: храните деньги в банке. Трехлитровой. Закопанной на даче. И, конечно же, не в «родимых деревянных рубликах».

Собирайтесь на ближайших выходных в ваш банк, занимайте очередь с утра пораньше. И забирайте оттуда все, что когда-то также туда честно относили. Не играйте с шурой-шулером в его игры!

Жыве Беларусь!

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