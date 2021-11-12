Ученые выяснили, из чего люди ткали одежду тысячи лет назад 12.11.2021, 9:13

2,068

иллюстрационное Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Открытие перевернуло представления археологов.

В городе Чатал-Хююк, который был основан еще около 9 тысяч лет назад на территории современной Турции, археологи отыскали ископаемый текстиль. Перед этим специалисты считали, что местные жители использовали для производства ткани шерсть или лен. Проведенное исследование продемонстрировало, что материал имеет совершенно иной состав.

Об этом сообщает Phys.

Раскопки в старинном городе были закончены в 2017 году. Тогда археологи отыскали еще несколько новых кусков древнего материала. В результате ученые установили, что их примерно возраст составляет 8500-8700 лет.

Исследование тканей было поручено Лизе Бендер Йоргенсен, которая работает в Норвежском университете и Антуанетте Рас-Айхер из Бернского университета. Для того, чтобы создавать себе одежду практически 9 тысячелетий назад, представители неолита использовали специальное лубяное волокно. Именно такой результат показал проведенный экспертами анализ материала.

Те образцы, которые удалось отыскать на месте раскопок, были изготовлены из лубяного волокна дуба. Стоит отметить, что данная ткань является самой старой в мире, которая сохранилась вплоть до сегодняшнего дня. Лубяное волокно присутствует в таких деревьях, как дуб, ива и липа между непосредственно древесиной и корой. Древесина применялась для того, чтобы строить дома, а волокна для пошива достаточно прочной и надежной одежды.

Исследователи также добавили, что местные жители не занимались выращиванием льна и не привозили льняные материалы с других городов. Они пользовались только теми ресурсами, которые были прямо под рукой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».