СНБО: На границе Беларуси и Польши и находится до 15 тысяч мигрантов 8 12.11.2021, 9:23

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фото: anadolu agency

Официально это — «туристы».

Секретарь Совета национально безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на границе Беларуси и Польши находятся до 15 тысяч мигрантов.

В эфире ток-шоу «Право на владу» Данилов заявил, что в ближайшее время количество мигрантов увеличится.

«По нашим разведданным, уже 15 тысяч беженцев находятся на территории Беларуси. Более того, сейчас разворачивается кампания для того, чтобы их было как можно больше, для того, чтобы давить непосредственно на Евросоюз», — заявил Данилов.

Он подчеркнул, что мигранты официально являются туристами.

«Эти туристы прибывают из своих стран в Беларусь, понимая, что это за режим. Какие могут быть туристы в Беларуси? В таком объеме и в такое время года», — заявил Данилов.

Польша, Литва и Латвия в этом году столкнулись со значительным ростом числа нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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