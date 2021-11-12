Евросоюз накажет «союзников» Лукашенко 4 12.11.2021, 9:37

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Решение будет принято на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

На границе с Беларусью происходит не миграционный кризис, а гибридная атака, в которой Минск прикрывается обманутыми им людьми – заявляют лидеры Евросоюза и обещают усилить санкции. Причем наказать грозят не только Лукашенко, но иностранные компании и даже правительства, которые ему помогают, сообщает «Белсат».

Страны Евросоюза ударят по авиакомпаниям и правительствам, которые помогают Александру Лукашенко доставить мигрантов к границам Евросоюза. Об этом в Бундестаге заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Решение будет принято на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник. Лица и фирмы, активно вовлеченные в торговлю людьми, окажутся под санкциями – независимо от того, в какой части мира они находятся. Рассматриваются и другие меры против режима Лукашенко: расширение уже существующих санкций, а также секторные экономические санкции», – перечислил Хайко Маас.

Участие в перевозке нелегальных мигрантов уже поспешила опровергнуть Turkish Airlines. В Брюсселе обсуждают санкции против российского «Аэрофлота» – сообщило агентство Bloomberg. Информацию подтвердил пресс-секретарь МИД Польши.

«Думают о санкциях – это не значит, что санкции будут. Да, по нашей информации, «Аэрофлот» поддержал эту акцию Лукашенко с людьми с Ближнего Востока», – заявил Лукаш Ясина в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ввести новые санкции против Минска за «бездушную эксплуатацию уязвимых людей» пообещал и Совет национальной безопасности США. Ситуацию на границе Беларуси президент США обсудил с главой Еврокомиссии. Это не миграционный кризис – резко заявила в Вашингтоне Урсула фон дер Ляйен.

«Это гибридная атака авторитарного режима с целью дестабилизировать демократических соседей. Успехом она не увенчается. Мы защитим наши демократии. Мы договорились, что будем сотрудничать со странами, из которых едут мигранты, чтобы они позаботились о своих гражданах и сделали так, чтобы те не попали в ловушку режима Лукашенко», – сообщила глава Еврокомиссии.

Посольство Ирака в Москве разместило на своем сайте информацию об очередном авиарейсе, который должен забрать тех, кто хочет вернуться из Беларуси.

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