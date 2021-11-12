Кикабидзе о встрече с Зеленским: Это был разговор близких друзей 12.11.2021, 9:47

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Фото: depositphotos.com

Главной темой разговора стала судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе 11 ноября прилетел в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленском. Главной темой встречи стала судьба бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, который находится под арестом в Грузии и держит голодовку 42-й день.

После разговора с Зеленским Кикабидзе встретился с основателем издания gordonua.com Дмитрием Гордоном и рассказал, что происходит в Грузии и что ему пообещал президент Украины.

– Дорогие друзья, сейчас в Киеве вечер. Мы с великим Вахтангом Константиновичем Кикабидзе сидим и разговариваем. Это великий человек, он специально прилетел в Киев, несмотря на состояние здоровья, на проблемы, на концерты – несмотря ни на что, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поговорить с ним о судьбе великого грузинского президента и реформатора Михаила Саакашвили.

Вахтанг Константинович, спасибо вам за то, что вы сделали это.

– Вам спасибо, что пригласили.

– Что сказал Владимир Александрович?

– Он сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому страна должна вернуть своего гражданина.

Мы с Зеленским давно знакомы, это был разговор близких друзей.

Я хочу тебе сказать лично: я от имени всех грузин извинился за то, что украинскую делегацию тогда наше псевдоправительство не впустило в Грузию. После вашего отъезда был большой скандал, об этом говорили по телевидению... Мы даже не знали, что эта делегация приезжает.

Я ему сказал: "Если вы любите бои без правил, приезжайте в Грузию! Я по деревням и городам вас повожу и расскажу, где били тех людей, которые хотят в Европу, которые мыслят по-другому, чем наше правительство... Без глаз оставили несколько человек: 21 июля прошлого года полицейские стреляли прямо в лицо по приказу верхушки, управляющей этой маленькой страной. Как в июле били журналистов..." В общем, это долго рассказывать.

И я говорю: "Я специально, Володя, прилетел попросить, чтобы вы своего гражданина как-нибудь спасли. Потому что есть такое ощущение, что хотят, чтобы оттуда он не вышел живым". Долго рассказывать для незнающего зрителя, но...

– Я сегодня видео видел страшное. Просто волокут его…

– Да. Его приволокли [в тюремную больницу]... Ему сказали, что переводят в [гражданскую] клинику... Он уже 43-й или 44-й день голодает. Страшная вещь. И когда он понял, что его ведут в тюрьму, где сидят убийцы, тяжелые [преступники]...

– ...которых, он, наверное, еще посадил в свое время.

– В свое время тоже, да. И когда его притащили туда и волокли пять человек, за ноги и за руки, эти все арестанты матом ругали его... Психологическое давление было очень [сильное]. [Ругали] семью, детей, жену – всех. Гул стоял.

– Это правда, что специально камеры открывали, чтобы они могли его видеть?

– Двери в камерах были открыты, да. Чувствовалось, что все натренированы для таких провокаций.

Самое главное – что оппозиция сейчас вся на ноги встала, даже та, которой не нравится Миша. Не в этом дело. Они выступают постоянно и говорят, что они чувствуют себя оскорбленными тем, как поступают с ним, потому что он в свое время был президентом. Он на ноги поставил страну, которая была без света, без газа, без керосина...

– ...без дорог, без образования…

– Он много чего сделал, но без ошибок никто не живет. [Отношение к Саакашвили] их очень оскорбило. Сейчас колоссальное количество людей, учитывая размеры нашей страны, тысячи, не расходятся... Сегодня, например, был митинг возле [Службы] госбезопасности [в Тбилиси]. Вчера – в трех местах. Постоянно это будет повторяться. И постепенно они их уберут, я так думаю.

– Президент Зеленский вас услышал?

– Да. Услышал и сказал, что сегодня будет по телефону говорить [по теме Саакашвили]...

Я сказал, что знаю, что на это нужно время. "Надо вам собраться с силовиками, поговорить, но, – говорю, – я боюсь, что он не доживет. Поэтому надо как-то сделать так, чтобы его оттуда перевели в нормальную клинику. А потом уже... Когда привезете его в страну, где он прописан, потом сами с ним разберетесь: оставаться ему здесь, или уехать, или забрать... Это ваши дела. Я переживаю за то, чтобы он не погиб".

Фото: president.gov.ua

– Вам жалко Мишу?

– Я его люблю! Я семью его люблю. Я с мамой его до твоего прихода разговаривал.

– Сегодня у мамы день рождения.

– Да, поздравил.

– Плачет мама?

– Да, плачет.

Дима, дело в том, что когда ты с человеком дружишь, твоя дружба должна проявляться, когда ему будет трудно. [Некоторые из тех], с кем он работал (я сейчас не могу фамилии назвать, а то длинная история получится), сразу переметнулись туда [в другой политический лагерь], потому что они покупаются за деньги. И у него работали, и у нее работают, и кто-то новый придет, к ним пойдут... Видно, так бывает в политике.

– Вахтанг Константинович, спасибо вам большое. Я хочу за вас выпить…

– С удовольствием!

– ...и за освобождение Михаила Саакашвили. Ваше здоровье!

– И за твою семью!

– Спасибо!

Чтобы закончить на хорошей ноте. Вы мне такой анекдот про Израиль рассказали, когда прилетели. Расскажите, люди хоть, может, улыбнутся.

– Дело в том, что в Грузии мы сейчас не можем понять, что же будет дальше. И когда в Грузии что-то происходит плохое, сразу появляются анекдоты.

Значит, прилетает из Израиля самолет, выходят пассажиры. Стоит один пожилой интеллигентный грузин, выбрал пассажира, подходит к нему и говорит: "Здравствуйте, вы еврей?"

– Да, я из Израиля. А в чем проблема?

– Скажите мне: по еврейскому календарю какой сейчас год?

– 5029-й. А в чем дело?

– Вы мне не скажете, чем закончился 2021-й?

Фото: Алеся Бацман / Gordonua.com

– Спасибо вам большое!

– И тебе спасибо, Дима!

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