Мигранты рубят деревья и дерутся за еду: что происходит в лагере на границе с Польшей

Мигранты рубят деревья и дерутся за еду: что происходит в лагере на границе с Польшей3
- 12.11.2021, 10:07
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Видеофакт.
Мигранты из лагеря на территории Беларуси рядом с границей Польши делятся видео своей жизни.
Сайт telegraf.by сделал подборку фото и видео из соцсетей.
На этом видео видно, как мигранты столпились у машины, которая привезла продукты. Стоят крики, шум, давка. Человек в военной форме в машине кричит: «Тихо! Б…!». А потом начинает бросать продукты прямо в толпу.
This is how food distributed to #migrants on the #Belarus-#Polish border pic.twitter.com/LCCPK1wtyR— Cyber_Viper☢️ (@Kaala_Nag) November 11, 2021
Основная деятельность большинства в лагере — это сбор дров, установка палатки, разжигание огня. Польская пограничная служба по другую сторону забора охраняет, а белорусская пограничная служба с этой стороны наблюдает.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.