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Мигранты рубят деревья и дерутся за еду: что происходит в лагере на границе с Польшей

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  • 12.11.2021, 10:07
  • 2,182
Мигранты рубят деревья и дерутся за еду: что происходит в лагере на границе с Польшей

Видеофакт.

Мигранты из лагеря на территории Беларуси рядом с границей Польши делятся видео своей жизни.

Сайт telegraf.by сделал подборку фото и видео из соцсетей.

На этом видео видно, как мигранты столпились у машины, которая привезла продукты. Стоят крики, шум, давка. Человек в военной форме в машине кричит: «Тихо! Б…!». А потом начинает бросать продукты прямо в толпу.

Основная деятельность большинства в лагере — это сбор дров, установка палатки, разжигание огня. Польская пограничная служба по другую сторону забора охраняет, а белорусская пограничная служба с этой стороны наблюдает.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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