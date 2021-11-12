Мигранты рубят деревья и дерутся за еду: что происходит в лагере на границе с Польшей 3 12.11.2021, 10:07

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Видеофакт.

Мигранты из лагеря на территории Беларуси рядом с границей Польши делятся видео своей жизни.

Сайт telegraf.by сделал подборку фото и видео из соцсетей.

На этом видео видно, как мигранты столпились у машины, которая привезла продукты. Стоят крики, шум, давка. Человек в военной форме в машине кричит: «Тихо! Б…!». А потом начинает бросать продукты прямо в толпу.

Основная деятельность большинства в лагере — это сбор дров, установка палатки, разжигание огня. Польская пограничная служба по другую сторону забора охраняет, а белорусская пограничная служба с этой стороны наблюдает.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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