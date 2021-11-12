Минобороны Польши: Белорусские спецслужбы готовят провокацию с женщинами и детьми на границе

Минобороны Польши: Белорусские спецслужбы готовят провокацию с женщинами и детьми на границе1
- 12.11.2021, 10:20
- 1,508
Люди в форме подвели группу мигрантов к забору из колючей проволоки.
Минобороны Польши опубликовало видео, на котором люди в форме с белорусской стороны подвели к забору группу детей и женщин.
Предварительно им дали инструкции, как себя вести, и продолжают это делать.
«Мигранты трактуются режимом Лукашенко инструментально. В районе Кузницы группу женщин и детей вывели под забор, только чтобы белорусские службы могли подготовить пропагандистский материал», — сообщило Минобороны Польши.
Migranci są traktowani przez reżim Łukaszenki w sposób instrumentalny. W rejonie Kuźnicy grupa kobiet i dzieci została przemieszczona pod ogrodzenie, tylko po to by białoruskie służby mogły przygotować propagandowy materiał pic.twitter.com/TsgEStyeRk— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 11, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.