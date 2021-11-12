Названы три овоща, которые особенно полезны для здоровья сердца 12.11.2021, 10:36

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Овощи – то, что обязательно должно входить в ежедневный рацион.

Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, нужно внимательно следить за свой диетой и заниматься спортом. Овощи – то, что обязательно должно входить в ежедневный рацион, пишет healthinfo.ua.

Однако какие из них лучше всего влияют на продолжительность жизни?

Ферментированные овощи

Все больше исследований утверждают, что микробиом – ключевой фактор долголетия и здорового старения. С его формированием и поддержанием и помогают ферментированные овощи.

Свекла

Добавление свеклы в свой рацион имеет сразу несколько положительных эффектов. Она помогает снижать вес и предотвращать хронические заболевания. Были также некоторые доказательства ее эффективности в снижении риска рака.

Свекла отличается хорошим составом. Это отличный источник клетчатки, витамина С, магния и фолиевой кислоты.

Зелень

Такие овощи, как брокколи и капуста, богаты питательными веществами и помогают защититься от болезней сердца и рака.

Зеленые овощи богаты уникальными соединениями, называемыми глюкозинолатами, которые распадаются с образованием противораковых соединений, а также содержат борющиеся с раком флавоноиды и каротиноиды.

Листовые зеленые овощи богаты бета-каротином и, по данным многочисленных исследований, оказывают наибольшее влияние на здоровье.

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