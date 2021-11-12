Китайские рабочие в Хабаровском крае РФ устроили акцию протеста 1 12.11.2021, 11:02

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Фото: DVHAB.ru

Предприятие, где начался бунт, принадлежит «Роснефти».

В Хабаровском крае китайские рабочие фирмы-подрядчика Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (принадлежит «Роснефти») устроили акцию протеста и потребовали отправить их на родину. Об этом сообщает издание DVHAB.ru.

В акции приняли участие несколько десятков человек, работающих по контракту с фирмой «Петро-Хэхуа». Они вышли с транспарантами «Обратно в Китай» и «Нам нужна помощь», написанными на русском и китайском языках.

На место сразу приехали сотрудники полиции и преградили путь митингующим, не позволив выйти на пределы рабочего городка. Согласно видео очевидцев, силовики заявили по громкоговорителю, что собравшиеся «нарушают законодательство России», и им нужно «немедленно прекратить противоправные действия».

Рабочие утверждают, что им в течение трех месяцев не платят зарплату. Кроме того, несколько десятков человек отстранили от работы, пишет издание. Они хотят уехать обратно в Китай, но не могут этого сделать, поскольку границы закрыты из-за пандемии коронавируса.

В «Петро-Хэхуа» отвергают информацию о задолженности перед рабочими. «Нас проверяли уже все контролирующие органы, нет никаких долгов. Эти китайцы не ходят на работу, но им платят 10 тысяч рублей в месяц, плюс бесплатное проживание и трехразовое питание — то есть компания содержит их вообще в убыток себе. Сами не работают и других подговаривают бунтовать», — анонимно рассказал один из представителей фирмы.

Он добавил, что компания связалась с китайским посольством, однако быстро решить вопрос об отправке рабочих на родину не получится.

Как пишет DVHAB.ru, вечером 11 ноября китайские работники разбили окно в одном из зданий административно-бытового корпуса, после чего руководство вызвало полицию. Кроме того, утром они ударили по голове охранника, у него подозревают сотрясение мозга.

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