В Минздраве скорректировали перечень безрецептурных лекарств

В Минздраве скорректировали перечень безрецептурных лекарств5
- 12.11.2021, 11:06
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В списке появились новые препараты.
Министерство здравоохранения издало в новой редакции документ, которым утверждается перечень лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача, пишет aif.by.
Постановление №120 от 8 ноября текущего года сегодня официально размещено на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.
Белорусам по прежнему пока не требуется рецепт на целый ряд препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы.
В новом списке безрецептурных лекарств перечислены также гормональные препараты для лечения заболеваний носа и глаз, глаукомы.
Данные препараты в первую очередь нужны пожилым белорусам, поэтому включение их в безрецептурный список позволит им избегать лишних посещений учреждений здравоохранения, что в свою очередь снизит для них риск заразиться коронавирусом.
Также исходя из сложившейся практики из списка безрецептурных препаратов вычеркнули лекарства и лекарственные формы, регистрация которых в Беларуси закончилась.
Полный действующий список лекарств можно найти по ссылке.