В Минздраве скорректировали перечень безрецептурных лекарств 5 12.11.2021, 11:06

5,944

В списке появились новые препараты.

Министерство здравоохранения издало в новой редакции документ, которым утверждается перечень лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача, пишет aif.by.

Постановление №120 от 8 ноября текущего года сегодня официально размещено на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Белорусам по прежнему пока не требуется рецепт на целый ряд препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы.

В новом списке безрецептурных лекарств перечислены также гормональные препараты для лечения заболеваний носа и глаз, глаукомы.

Данные препараты в первую очередь нужны пожилым белорусам, поэтому включение их в безрецептурный список позволит им избегать лишних посещений учреждений здравоохранения, что в свою очередь снизит для них риск заразиться коронавирусом.

Также исходя из сложившейся практики из списка безрецептурных препаратов вычеркнули лекарства и лекарственные формы, регистрация которых в Беларуси закончилась.

Полный действующий список лекарств можно найти по ссылке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».