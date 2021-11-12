«Избитого» мигранта, которого использовали пропагандисты, депортировали из Беларуси 12 12.11.2021, 11:13

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Фото: ОНТ

Иракцу запретили въезд в нашу страну сроком на пять лет.

Беларусь депортировала 19-летнего Али Салаха Аддана, которого якобы «обнаружили в бессознательном состоянии» в лесу возле границы с Польшей.

Об этом сообщил газете «Гродзенская праўда» старший инспектор группы по гражданству и миграции Свислочского РОВД Алина Шулейко.

Али Салах Аддана пропагандисты показывали и на разных каналах белорусского телевидения.

Но после этого белорусские власти составили на него протокол за нахождение в пограничной зоне без пропуска. В отношении его приняли решение о депортации в Ирак. Установлен запрет въезда в Республику Беларусь сроком на пять лет.

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