В Германии придумали листья с детекторами дыма 12.11.2021, 11:20

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Они будут крепиться на деревья на расстоянии трех километров друг от друга.

Немецкий стартап Dryad разработал датчики, которые помогут узнавать о лесном пожаре еще до того, как тот разгорится. Обнаружив смесь газов, которая возникает при пожаре, такой датчик автоматически передает информацию в лесничества, пишет «Евро пульс».

Эти датчики работают на солнечных батареях и сделаны в форме листиков. Они будут крепиться на деревья на расстоянии трех километров друг от друга.

Обычно для мониторинга лесных пожаров используют камеры на высоких мачтах и спутниковое наблюдение. Однако пожары должны быть достаточно крупными, чтобы их можно было обнаружить таким образом. Проект получил поддержку ЕС.

Европейские страны придумывают различные способы предотвращения лесных пожаров. В Португалии для этого «наняли» на работу коз. Задачей животных стало «подстригание» кустарников, через которые обычно распространяется огонь.

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