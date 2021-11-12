«Бастуй, Беларусь, не дай Героям стать забытыми» 1 12.11.2021, 11:27

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Роман Бондаренко

Каждый может делать то, что в его силах.

- Сегодня первая годовщина смерти Романа Бондаренко. Выбирая, как почтить память героя, каждый из нас должен также думать и о том, что он может сделать, чтобы этого больше не повторилось никогда. Это — лучший способ противостояния ополоумевшим псам режима Лукашенко, - пишет телеграм-канал «БОР».

Нанести больший удар ему не может никто, кроме нас самих. Именно наше неповиновение выводит его из себя.

Каждый может делать то, что в его силах: носить маску, оставаться дома, устраивать тайные пикеты в узнаваемых местах, оставлять символы, говорящие о нашем сопротивлении, снимать все средства с вкладов. Главное — сопротивляться.

Бастуй, Беларусь. Не дай героям быть забытыми.

Напоминаем, что сегодня, 18:00 – акция памяти Романа Бондаренко.

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