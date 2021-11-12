Стало известно о еще одной голодовке в ЦИП на Окрестина 3 12.11.2021, 11:34

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Взбунтовались заключенные из «политической» камеры № 13.

Стало известно об еще одной голодовке, которую объявили арестанты Центры изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, сообщает euroradio.fm со ссылкой на правозащитников.

Ранее сообщалось о голодовке, которую объявили на Окрестина заключенные женщины. Среди них — и журналистка «Белсата» Ирина Славникова. Женщины добивались нормальных условий содержания.

Этого же добивались и мужчины из «политической» камеры № 13. Подробности рассказал правозащитниками бывший арестант, который на днях вышел на свободу.

В четырехместной камере то и дело находится по 16 человек. Иногда в камеру к «политическим» забрасывают бездомных людей, на пол выливают хлорку. Передачи не доходят.

По словам мужчины, особенно жестким отношением к арестантам отличались медик, раздатчица еды и одна из охранниц.

«В одной маленькой камере не открывалось окно. А когда сидит 16 мужиков, то по стенам течет конденсат и от недостатка кислорода болит голова. Мы просили раздатчицу еды не закрывать кормушку, чтобы хоть немного поступал воздух. Но она закрыва закрывала кормушку и говорила: «Дышать надо было дома, мрази», — рассказывает мужчина.

Медик несколько раз выбрасывала таблетки, однажды забрала все спреи для носа — около 20 флаконов.

«Один раз она решила наказать всю камеру, не выдав лекарства, несмотря на то, что в камере было пару гипертоников, один человек с отбитыми почками и один диабетик», — вспоминает мужчина.

На голодовку камера №13 решилась, когда к ним подселили бездомного мужчину. Через двое суток администрация ЦИП сдалась, и бездомного отселили.

В нынешних условиях голодовка— это единственный способ защиты своих прав в белорусских изоляторах, считает бывший арестант.

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