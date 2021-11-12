Белорусские силовики зачем-то погнали мигрантов вдоль пограничного заграждения: видеофакт

Белорусские силовики зачем-то погнали мигрантов вдоль пограничного заграждения: видеофакт9
- 12.11.2021, 11:42
- 10,372
Готовится новая провокация?
Сегодня ночью мигрантов белорусские военные зачем-то погнали мигрантов вдоль пограничного заграждения.
На новом видео от польского Министерства обороны Польши видно, как лукашенковские силовики гонят мигрантов вдоль ограды.
«Еще один пример обращения с мигрантами в Беларуси. Мигранты вынуждены маршировать вдоль ограждения, разделяющего границу», — сообщило Министерства обороны Польши.
Kolejny przykład instrumentalnego traktowania migrantów przez Białoruś. Migranci są zmuszani do marszu wzdłuż ogrodzenia oddzielającego granicę pic.twitter.com/exo18JzHl2— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 12, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.