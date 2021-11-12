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Белорусские силовики зачем-то погнали мигрантов вдоль пограничного заграждения: видеофакт

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  • 12.11.2021, 11:42
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Белорусские силовики зачем-то погнали мигрантов вдоль пограничного заграждения: видеофакт
иллюстрационное фото «Белсат»

Готовится новая провокация?

Сегодня ночью мигрантов белорусские военные зачем-то погнали мигрантов вдоль пограничного заграждения.

На новом видео от польского Министерства обороны Польши видно, как лукашенковские силовики гонят мигрантов вдоль ограды.

«Еще один пример обращения с мигрантами в Беларуси. Мигранты вынуждены маршировать вдоль ограждения, разделяющего границу», — сообщило Министерства обороны Польши.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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