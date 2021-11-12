Российские газовики: Лукашенко должен вернуть $7 миллиардов 29 12.11.2021, 11:49

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Президент Союза нефтегазопромышленников РФ предупредил диктатора.

Неадекватные слова диктатора о «перекрытии» газопровода будут иметь для него плачевные последствия.

Чтобы остновить транзит газа, беларусские власти должны взять под контроль участок газопровода «Ямал — Европа», который принадлежит «Газпрому».

Так прокомментировал неадекватные угрозы Александра Лукашенко президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, передает издание «Секрет фирмы».

Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу «ответить» на возможные новые санкции. По его словам, Минск может перекрыть газопровод «Ямал — Европа», по которому Россия поставляет газ через Беларусь в страны ЕС. Однако белорусская часть трубы полностью принадлежит «Газпрому». Чтобы остановить поставки топлива, Минску придется отнять объект у холдинга. Возможно ли такое развитие событий и к каким последствиям оно приведет, «Секрету» рассказали в Союзе нефтегазопромышленников России (СНП).

Газопровод «Ямал — Европа» начинается в России и проходит через Беларусь, Польшу и Германию. Президент СНП Геннадий Шмаль в беседе с «Секретом» отметил, что проектная мощность газопровода составляет 32 млрд кубометров. Если транзит перекрыть, Москва не сможет выполнять свои обязательства перед европейскими клиентами.

«Даже разговоров ни о каком перекрытии транзита быть не должно. Это дает повод европейцам думать: «Ага, вы несостоятельные поставщики, используете экспорт газа в политических целях». Разве нам это надо? Конечно, нет. Поэтому, я считаю, заявление Лукашенко неправильно и не должно быть поддержано ни руководством «Газпрома», ни руководством страны в целом», — пояснил Шмаль.

Он также припомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что даже в разгар холодной войны газ из СССР в Европу шел бесперебойно. Россия продолжает придерживаться той же рактики, а заявления белорусского лидера ей противоречат, подчеркнул президент СНП.

По Беларуси проходит 575 км газопровода Ямал — Европа, здесь построены пять компрессорных станций. Единственный владелец белорусского участка — «Газпром». Российский холдинг вряд ли добровольно разрешит Минску перекрывать транзит, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Чтобы перекрыть газопровод, Беларусь должна будет отнять у России этот объект. То есть фактически прийти туда и сказать работникам: «Вы теперь выполняете наши приказы». В таком случае это будет уже второй случай, когда Минск отнимает активы у «Газпрома». Первый был в 2020 году, когда белорусские власти забрали "дочку'' Газпромбанка — Белгазпромбанк. Эту организацию возглавлял ранее оппозиционер Виктор Бабарико», — сказал «Секрету» Юшков.

Эксперт напомнил, что «Газпром» заплатил за покупку белорусского участка газопровода Ямал — Европа порядка $5 млрд. Также стороны заключили соглашение, в котором говорилось, что после сделки экспроприация объекта в пользу Минска невозможна. Однако в том же документе оговаривались условия, на которых Беларусь все же сможет отнять трубу. В частности, ей придется вернуть «Газпрому» $5 млрд, а также больше $2 млрд, которые газовый гигант вложил в актив за то время, что он им владеет.

«Если Беларусь все же решится отобрать у «Газпрома» газопровод, ей придется вернуть $7 млрд. Но эти действия приведут к ухудшению ее отношений как с Европой, так и с Россией. Поэтому я думаю, что все эти заявления — блеф и Лукашенко ничего перекрывать не станет. Зачем ему еще портить отношения с Россией, когда у него такой конфликт с европейскими странами?» — отметил Юшков.

Он добавил, что заявления Лукашенко при этом заставят «Газпром» задуматься о надежности транзита газа через Беларусь.

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