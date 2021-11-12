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Играющая со спиннером такса стала звездой Сети

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  • 12.11.2021, 11:55
  • 2,708
Играющая со спиннером такса стала звездой Сети

Спиннер показался собаке самой интересной игрушкой в мире.

Похоже, что эта такса считает, что собачьи игрушки вовсе не так интересны, как человеческие, пишет сайт 120.su.

По крайней мере, спиннер показался четвероногой симпатяге чуть ли не самой потрясающей вещью в мире. Более того — главная героиня видеоролика не просто любит смотреть на вращение, она ещё и научилась играть.

Зрители умилились и посмеялись, глядя на то, как маленькая такса с увлечением лапой раскручивает и останавливает спиннер. Похоже, что эти вещицы никогда не потеряют популярности. Даже если спиннеры надоедят людям, их всегда можно использовать для забав наших любимых питомцев.

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