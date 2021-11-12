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К границе под контролем белорусских силовиков идет новая большая группа мигрантов

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  • 12.11.2021, 12:16
  • 11,732
К границе под контролем белорусских силовиков идет новая большая группа мигрантов

Точной информации, куда они направляются, пока нет.

В сети появились фото и видео большой группы мигрантов на границе. Точной информации, что это за люди и куда они идут, пока нет, но можно предположить, сообщает The Village Беларусь.

Вероятно, это те самые люди, которые вчера ночью прибыли к автозаправке, и провели там ночь.

По информации курдских СМИ, вчера «более 500 беженцев хотели отправиться к лагерю, но беларуская полиция изменила направление и отправила некоторых из них к литовской границе, а других перевезли на машине в неизвестном направлении».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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