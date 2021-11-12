Взбунтовавшиеся китайские рабочие устроили погром в офисе «Роснефти» из-за невыплаты зарплат 7 12.11.2021, 12:23

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Фото: DVHAB.ru

Протестующие требуют вернуть их на родину.

В Комсомольске-на-Амуре китайские рабочие 12 ноября устроили погром в офисе завода холдинга "Роснефть" из-за невыплаты зарплат. Протестующие требуют вернуть их на родину, пишет "Настоящее время".

В акции приняли участие несколько десятков человек, работающих по контракту с фирмой "Петро-Хэхуа". Протестующие вышли с транспарантами "Обратно в Китай" и "Нам нужна помощь", написанными на русском и китайском языках.

Строителей из КНР на выходе с территории завода остановил ОМОН, пишет телеграм-канал Mash. Ночью, по данным издания, китайские рабочие закидали административное здание завода снежками и разбили несколько окон.

Это уже третья акция протеста рабочих из Китая с октября. Протестующие утверждают, что им в течение трех месяцев не платят зарплату. Кроме того, несколько десятков человек отстранили от работы. Рабочие хотят уехать обратно в Китай, но не могут этого сделать, поскольку границы закрыты из-за пандемии коронавируса.

"Они разворачивают плакаты с иероглифами и на ломаном английском требуют что-то про деньги", – рассказал собеседник издания. Китайцы живут в специально построенном для них городке Дземги. На улицах Комсомольска их никто не видел. "Судя по словам очевидцев и по видео, они ничего не громят, только ходят скандируют", – рассказала жительница Комсомольска.

Строительством комплекса гидрокрекинга на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе (владелец – холдинг "Роснефть") занимаются сотрудники, нанятые китайской компанией "Петро Хэхуа". Проблемы с выплатой зарплаты начались 4 месяца назад.

В компании "Роснефть" ранее заявляли, что деньги на зарплаты были выделены еще летом, поэтому "задержек быть не могло". Конфликт с иностранными рабочими в компании объяснили тем, что накануне протестов часть из них отстранили от работы "за плохие показатели", эти 70 человек и стали зачинщиками беспорядков.

В компании "Петро Хэхуа" сообщают, что рабочие из КНР, оставшиеся без работы, зарплату не получают, но каждый месяц им выдают по 10 тысяч рублей "на довольствие, питание и жилье". "Остальные 630 рабочих из КНР продолжают трудиться в прежнем режиме", – сообщили в "Петро Хэхуа".

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