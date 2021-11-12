Ябатька Соболенко эмоционально отреагировала на проигрыш в стартовом матче WTA

Ябатька Соболенко эмоционально отреагировала на проигрыш в стартовом матче WTA12
- 12.11.2021, 12:34
- 8,688
Спортсменка-лукашистка швырнула ракетку и нецензурно выругалась.
Вторая ракетка мира Арина Соболенко проиграла Пауле Балосе стартовый матч итогового турнира WTA – 4:6, 0:6.
Соболенко вела с брейком 4:2, после чего проиграла 10 геймов подряд. При счете 4:4 в первом сете она уступила свою подачу, на брейк-пойнте пробив в сетку, пишет «Трибуна».
После этого белоруска кинула ракетку в корт (не сломала) и сказала свой команде: «Одно и то же, #####, уже какой матч. На### я здесь вообще?»
В матче с Бадосой Соболенко допустила 31 невынужденную ошибку при 15 виннерсах. Она реализовала всего один брейк-пойнт из семи и не отыграла ни одного из пяти.
Баранка во втором сете стала для белоруски 11-й в карьере и четвертой в этом сезоне.