Ябатька Соболенко эмоционально отреагировала на проигрыш в стартовом матче WTA 12 12.11.2021, 12:34

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Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Спортсменка-лукашистка швырнула ракетку и нецензурно выругалась.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко проиграла Пауле Балосе стартовый матч итогового турнира WTA – 4:6, 0:6.

Соболенко вела с брейком 4:2, после чего проиграла 10 геймов подряд. При счете 4:4 в первом сете она уступила свою подачу, на брейк-пойнте пробив в сетку, пишет «Трибуна».

После этого белоруска кинула ракетку в корт (не сломала) и сказала свой команде: «Одно и то же, #####, уже какой матч. На### я здесь вообще?»

В матче с Бадосой Соболенко допустила 31 невынужденную ошибку при 15 виннерсах. Она реализовала всего один брейк-пойнт из семи и не отыграла ни одного из пяти.

Баранка во втором сете стала для белоруски 11-й в карьере и четвертой в этом сезоне.

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