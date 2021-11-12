Большая группа мигрантов прорвала белорусский кордон в пункте пропуска «Кузница» 18 12.11.2021, 12:29

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Сейчас люди идут вдоль польского заграждения.

Группа мигрантов прорвалась через белорусский кордон на пограничном пункте пропуска Кузница.

Как сообщает Минобороны Польши, сейчас люди двигаются вдоль польского заграждения.

«Мигранты пересекли пограничный переход в кузнице со стороны Беларуси. Они были задержаны польскими военными, пограничниками и полицией. Группа начала марш вдоль забора», — передает Минобороны Польши.

Migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie Białorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną i Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż ogrodzenia. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 12, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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