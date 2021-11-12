закрыть
12 ноября 2021, пятница, 14:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Большая группа мигрантов прорвала белорусский кордон в пункте пропуска «Кузница»

18
  • 12.11.2021, 12:29
  • 24,534
Большая группа мигрантов прорвала белорусский кордон в пункте пропуска «Кузница»

Сейчас люди идут вдоль польского заграждения.

Группа мигрантов прорвалась через белорусский кордон на пограничном пункте пропуска Кузница.

Как сообщает Минобороны Польши, сейчас люди двигаются вдоль польского заграждения.

«Мигранты пересекли пограничный переход в кузнице со стороны Беларуси. Они были задержаны польскими военными, пограничниками и полицией. Группа начала марш вдоль забора», — передает Минобороны Польши.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип