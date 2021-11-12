В Беларуси и за рубежом проходят многочисленные акции в память о Романе Бондаренко

В Беларуси и за рубежом проходят многочисленные акции в память о Романе Бондаренко1
- 12.11.2021, 12:43
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Герои не умирают.
В Беларуси и за рубежом прошли и проходят многочисленные акции в память Романа Бондаренко, сообщает «Наша хваля».
«Не забудем, не простим»,-говорят жители Полигон-Колодищи.
Минская Чижовка: «Ровно год. Жители Чижовки скорбят о Герое Беларуси Романе Бондаренко».
Белорусы Бельгии в день памяти Романа Бондаренко: «Ровно год назад Роман вышел, чтобы защищать нашу свободу, был жестоко избит, потерял сознание, а 12 ноября умер. Но герои не умирают, они будут жить вечно в наших сердцах! Вечная память, вечный покой!».
Минская Слепянка в память о Романе Бондаренко: «Верым. Можам. Пераможам!!!»
Напомним, что сегодня в 18:00 состоится всеобщая акция памяти Романа Бондаренко.