В Беларуси и за рубежом проходят многочисленные акции в память о Романе Бондаренко 1 12.11.2021, 12:43

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Роман Бондаренко

Герои не умирают.

В Беларуси и за рубежом прошли и проходят многочисленные акции в память Романа Бондаренко, сообщает «Наша хваля».

«Не забудем, не простим»,-говорят жители Полигон-Колодищи.

Минская Чижовка: «Ровно год. Жители Чижовки скорбят о Герое Беларуси Романе Бондаренко».

Белорусы Бельгии в день памяти Романа Бондаренко: «Ровно год назад Роман вышел, чтобы защищать нашу свободу, был жестоко избит, потерял сознание, а 12 ноября умер. Но герои не умирают, они будут жить вечно в наших сердцах! Вечная память, вечный покой!».

Минская Слепянка в память о Романе Бондаренко: «Верым. Можам. Пераможам!!!»

Напомним, что сегодня в 18:00 состоится всеобщая акция памяти Романа Бондаренко.

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